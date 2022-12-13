Путин назначил первого председателя Российского движения детей и молодежи

Григорий Гуров назначен председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Напомним, что детско-молодежная организация была образована в конце июля этого года. А перед этим, в апреле, школьница из Севастополя попросила Президента России создать движение, которое стало бы своеобразным преемником пионерии, объединив детей и молодежь по всей стране.

До этого назначения Гуров занимал должность заместителя министра науки и высшего образования России, ранее был заместителем руководителя Росмолодежи.