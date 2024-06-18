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Путин прибыл в Якутию с рабочим визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Республику Саха (Якутия). Об этом сообщает ТАСС.
Как ранее рассказывала пресс-служба Кремля, в рамках рабочей поездки у главы государства будет возможность познакомиться с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей республики. Путин планирует пообщаться с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский 2030», а также с деятелями культуры, которые решили поехать на Дальний Восток для работы.
Также в планах Президента встреча с главой Республики Айсеном Николаевым.
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