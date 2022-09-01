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Официальная хроника
1 сентября 2022  21:50

Путин в ходе визита в Калининград посетил филиал Нахимовского училища

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Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Калининград посетил местный филиал Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главе государства об инфраструктуре филиала и особенностях учебы в нем рассказал начальник училища вице-адмирал запаса Алексей Максимчук.

Филиал находится на территории бывшего военного городка, он рассчитан на 500 человек. Здесь расположены учебно-административный корпус, медицинский пункт, два спальных корпуса, столовая и крытый спортивный комплекс. 

Российского лидера сопровождали его полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Ранее последний попросил у Владимира Путина паромы для транзита грузов в Россию.

#Владимир Путин
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