Глава Калининградской области попросил у Путина паромы для транзита грузов в Россию

Калининградская область может обойти западные ограничения на транзит, используя паромные переправы. Сейчас в регионе возникла острая потребность на данный вид перевозок, рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным губернатор области Антон Алиханов.

Он отметил, что в начале года между Балтийском и Усть-Лугой курсировали два парома, однако со вводом ограничений со стороны Литвы число судов увеличилось до восьми. «У нас уже образовались очереди на эти паромы», — добавил губернатор и попросил Президента поручить Минтрансу выделить региону дополнительные паромы и сухогрузы, а также субсидировать перевозки.

В свою очередь, Путин пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы перевозки между Калининградом и остальной территорией страны стали более удобными и экономически целесообразными.