Товарооборот России и Вьетнама вырос за год на 8,3%

Фото: пресс-служба Кремля

За 2023 год товарооборот России и Вьетнама увеличился на 8,3%, а за январь-май 2024-го – еще на 33%. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с Премьер-министром социалистической республики Фам Минь Тинем, передает пресс-служба Кремля.

«Хорошая динамика наметилась и в торгово-экономическом взаимодействии <...> В текущем году в России пройдет очередное заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», – сказал глава государства.

Он также отметил, что эффективно работают совместные предприятия, прежде всего, в области энергетики – это «Вьетсовпетро» на континентальном шельфе Вьетнама и «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе. Путин добавил, что Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородного сырья, в том числе природного газа, во Вьетнам, а также заинтересована в новых проектах по возведению объектов электрогенерации и в участии в модернизации имеющихся ГЭС.

Фам Минь Тинь отметил, что для Вьетнама Россия всегда является одним из важнейших партнеров.

«Вьетнамский народ всегда помнит, с благодарностью помнит о той бескорыстной помощи и поддержке, которую российский народ и лично Вы оказывали Вьетнаму в нашем деле строительства, защиты и развития страны», – сказал Премьер.