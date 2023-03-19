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Руc Тат
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Политика 19 марта 2023 15:12

Путин: В вопросе о начале спецоперации не может быть сослагательного наклонения

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У решения о необходимости начать специальную военную операцию на Украине нет сослагательного наклонения. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1» (видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин).

«<…> знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения — это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны», — заметил российский лидер, отвечая на вопрос, не стоило ли начать специальную военную операцию еще в 2014 году.

В этом контексте Путин упомянул улучшение ситуации с обеспечением страны продовольствием, развитие импортозамещения и появление новых видов вооружений, включая гиперзвуковое оружие.

Кроме того, политик выразил уверенность в том, что Россия рассчитывала решить проблему Донбасса «мирным путем», но страны Запада «просто водили за нос» ее руководство.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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