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Ру Тат
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Официальная хроника
7 октября 2022  15:30

Путин в свой юбилей поговорил по телефону с зарубежными лидерами

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Президент России Владимир Путин в свой день рождения пообщался по телефону с лидерами зарубежных стран. В пресс-службе Кремля отметили, что он получил большое количество поздравлений по случаю 70-летия. 

По телефону российского лидера поздравили первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, киргизский лидер Садыр Жапаров, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза

Отмечается,что в ходе бесед Путина с иностранными коллегами затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.

Ранее главу российского государства также поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ожидается, что сегодня Приезидент РФ также примет поздравления от лидеров стран СНГ, которые собрались на неформальную встречу в Санкт-Петербурге.

#Владимир Путин #день рождения
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