Путин: В случае появления ракет США в ФРГ РФ откажется от моратория на РСМД

Если Соединенные Штаты разместят в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности, Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и малой дальности. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на параде по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, в зоне досягаемости американского оружия окажутся важные объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. «А полетное время <...> таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут», — добавил он.

С учетом отработанной американцами в ходе учений переброски ракетных комплексов средней дальности Typhon в Данию и на Филиппины ситуация напомнила Путину «события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских Pershing — ракет средней дальности».

«В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможности береговых войск нашего Военно-морского флота», — заключил Путин, уточнив, что «сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии».

Ранее, на саммите НАТО, США и Германия объявили о планах разместить с 2026 года на немецкой территории крылатые ракеты Tomahawk, дальнобойные зенитные ракеты SM-6 и гиперзвуковые ракеты.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал это ответом на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что для отказа от реализации замысла Россия должна завершить вооруженное противостояние с Украиной.