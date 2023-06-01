Путин: В России вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание

Президент России Владимир Путин направил участникам праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, поздравительную телеграмму. Она опубликована на сайте Кремля.

«Отрадно, что по инициативе Российского детского фонда давно существует замечательная, проверенная временем традиция — отмечать этот праздник в Москве, в кругу друзей, — отметил Путин. — И сегодня наша столица вновь встречает большую, сплоченную команду ребят из разных городов, поселков и новых регионов России, а также делегации из стран СНГ».

Президент подчеркнул, что вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей государство уделяет приоритетное внимание. Он также отметил важность того, что в решение этих масштабных задач вносят свой вклад такие авторитетные общественные, благотворительные организации, как Российский детский фонд.

«Его замыслы, идеи, проекты поддерживают мальчишек и девчонок в трудных жизненных ситуациях, содействуют их творческой самореализации», — сказал глава государства.

Он также отметил высокую миссию фонда по оказанию помощи детям и семьям бойцов – участников спецоперации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ко Дню защиты детей Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил видеоролик.