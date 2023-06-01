Минниханов выложил видеоролик ко Дню защиты детей

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Международным днем защиты детей и выложил в своем телеграм-канале ролик, посвященный этому празднику.

«Балачак — кайгысыз һәм шатлыклы көннәр, якты тәэсирләр, беренче ачышлар вакыты (Детство — пора безоблачных и радостных дней, ярких впечатлений, первых открытий — пер. с татарского). Только с любовью, пониманием и поддержкой взрослых дети могут воплотить свои самые смелые мечты», — написал руководитель республики.

Международный день защиты детей был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые праздник, призванный привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются дети, отметили в 1950 году.