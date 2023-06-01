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Минниханов выложил видеоролик ко Дню защиты детей
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Международным днем защиты детей и выложил в своем телеграм-канале ролик, посвященный этому празднику.
«Балачак — кайгысыз һәм шатлыклы көннәр, якты тәэсирләр, беренче ачышлар вакыты (Детство — пора безоблачных и радостных дней, ярких впечатлений, первых открытий — пер. с татарского). Только с любовью, пониманием и поддержкой взрослых дети могут воплотить свои самые смелые мечты», — написал руководитель республики.
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