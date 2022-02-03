Путин: В России никаких локдаунов не намечается

В России не планируют вводить новые коронавирусные ограничения, речи о локдауне тем более не идет. Об этом заявил Президент Владимир Путин на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия».

«Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то уже, наверное, во втором часу ночи, — рассказал глава государства. — Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения».

По словам Президента, некоторые меры, напротив, могут быть отменены в связи с особенностью течения коронавируса, вызванного «омикроном».

«Тем более уж никаких локдаунов не намечается», — приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее объявил, что с 25 января срок карантина для болеющих коронавирусом по постановлению Роспотребнадзора сокращен с 14 до семи дней.