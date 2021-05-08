Путин: В России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики

На встрече президентов России и Таджикистана был затронут вопрос трудовых мигрантов. Как отметил Владимир Путин, эта тема является достаточно острой для Таджикистана.

«Безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — цитирует Президента России пресс-служба Кремля.

По его словам, граждане республики, приезжающие в Россию ради работы, отправляют домой достаточно значительные объем средств.

«Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», — резюмировал Путин.

Ранее из-за пандемии коронавируса в России не раз упоминался дефицит рабочих в отрасли строительства. Для решения проблемы Президент РФ поручил Кабмину упростить процедуру привлечения трудовых мигрантов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Эмомали Рахмон прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Завтра он будет присутствовать на военном параде на Красной площади, приуроченном ко Дню Победы.