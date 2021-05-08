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Ру Тат
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8 мая 2021  21:10

Путин поблагодарил Рахмона за приезд в Россию к 9 Мая

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Сегодня в Москву для переговоров с Президентом России Владимиром Путиным прибыл Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Завтра он будет присутствовать на военном параде на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече лидеров двух стран Путин поблагодарил Рахмона за приезд, отметив, что День Победы — это общий праздник для народов России и Таджикистана.
«Я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы... Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли», — заявил он.
Президент России отметил важность сохранения памяти о Победе, а также то, что среди жителей республики очень много Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы.
«Знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане всегда люди об этом помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник», — заключил Путин.

Владимир Путин парад победы эмомали рахмон
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