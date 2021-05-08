Путин поблагодарил Рахмона за приезд в Россию к 9 Мая

Сегодня в Москву для переговоров с Президентом России Владимиром Путиным прибыл Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Завтра он будет присутствовать на военном параде на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече лидеров двух стран Путин поблагодарил Рахмона за приезд, отметив, что День Победы — это общий праздник для народов России и Таджикистана.

«Я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы... Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли», — заявил он.

Президент России отметил важность сохранения памяти о Победе, а также то, что среди жителей республики очень много Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы.

«Знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане всегда люди об этом помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник», — заключил Путин.