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Путин: В РФ заработает долевое страхование граждан
Долевое страхование жизни, которое будет совмещать в себе страхование и инвестирование, запустят в РФ со следующего года. Об этом сообщил Президент страны Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».
«С 1 января 2025 года будет запущено долевое страхование жизни граждан», – сказал российский лидер.
Он отметил, что в таком виде страхования будет совмещение принципов классического страхования и инвестирования. В частности, граждане смогут одновременно инвестировать в акции компаний, получать прибыль и при этом страховать свою жизнь и здоровье.
Ранее российский лидер указал на рекордно низкий уровень безработицы в РФ, который ниже, чем в большинстве развитых экономик мира.
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