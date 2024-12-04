Путин: В РФ заработает долевое страхование граждан

Долевое страхование жизни, которое будет совмещать в себе страхование и инвестирование, запустят в РФ со следующего года. Об этом сообщил Президент страны Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«С 1 января 2025 года будет запущено долевое страхование жизни граждан», ­– сказал российский лидер.

Он отметил, что в таком виде страхования будет совмещение принципов классического страхования и инвестирования. В частности, граждане смогут одновременно инвестировать в акции компаний, получать прибыль и при этом страховать свою жизнь и здоровье.

Ранее российский лидер указал на рекордно низкий уровень безработицы в РФ, который ниже, чем в большинстве развитых экономик мира.