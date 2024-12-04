Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в РФ

В России наблюдается рекордно низкий уровень безработицы. Об этом сообщил Президент страны Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%», – сказал глава государства.

По его словам, в РФ этот показатель меньше, чем в большинстве ведущих мировых экономик. В качестве примера он привел европейские страны, где данный показатель равен 7% и более.

В молодежной среде, как рассказал Путин, уровень безработицы составляет менее 9%. Он напомнил, что в ряде регионов этот показатель ранее находился на уровне 20-25%.