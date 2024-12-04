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Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в РФ
В России наблюдается рекордно низкий уровень безработицы. Об этом сообщил Президент страны Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».
«В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%», – сказал глава государства.
По его словам, в РФ этот показатель меньше, чем в большинстве ведущих мировых экономик. В качестве примера он привел европейские страны, где данный показатель равен 7% и более.
В молодежной среде, как рассказал Путин, уровень безработицы составляет менее 9%. Он напомнил, что в ряде регионов этот показатель ранее находился на уровне 20-25%.
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