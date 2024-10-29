Путин: В РФ протестируют новую систему оплаты труда бюджетников

В будущем году в России собираются протестировать новую систему оплаты труда работников бюджетной сферы. Об этом рассказал Президент РФ Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение».

«Разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть. <...> В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны», — отметил в ходе своего выступления глава государства.

Ранее стало известно о росте зарплат молодежи в возрасте до 24 лет на 20%. При этом доходы граждан от 25 до 34 лет за год увеличились в среднем на 17,3%. Также министр финансов РФ Антон Силуанов подтверждал наличие планов индексировать зарплаты бюджетников.