Путин: В прошлом году товарооборот России и Киргизии вырос более чем на 30%
Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Переговоры состоялись после саммита ОДКБ, прошедшего в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что РФ уверенно занимает лидирующую позицию в торговом обороте с Киргизией.
«Вопросов много, но хотел бы сразу отметить, что в целом у нас отношения развиваются позитивно. В прошлом году у нас довольно серьезный рост товарооборота — 30 с лишним процентов, 34, по-моему», — отметил Путин.
Жапаров поблагодарил Президента России за теплый прием и поздравил его с прошедшим празднованием 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Прежде всего позвольте поздравить всех нас с 77-летием Великой Победы. Мы в этом году еще празднуем 30-летие установления дипломатических взаимоотношений. В связи с чем поздравляю вас и в вашем лице весь великий российский народ с этим юбилеем», — сказал он.
Президент республики также подчеркнул, что Киргизия всегда заинтересована в развитии сотрудничества с Россией по всем направлениям.
Напомним, что саммит в Москве был посвящен 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности, а также 20-летию создания организации. Итогом встречи глав стран-участниц стало совместное заявление, в котором они заявили о готовности к взаимодействию с НАТО, углублению сотрудничества с ООН и указали ряд международных проблем, вызывающих обеспокоенность организации.