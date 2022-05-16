Лидеры стран ОДКБ заявили о готовности к взаимодействию с НАТО

Сегодня в Москве состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности, посвященный 30-летию подписания договора и 20-летию создания организации. Итогом мероприятия стало подписание совместного заявления глав стран-участниц, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, в документе уточняется, что ОДКБ готова к налаживанию практического взаимодействия с НАТО. Это необходимо для снижения напряженности на континенте и обеспечения прочного мира в Евразийском регионе.

«Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в Евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора», — говорится в заявлении.

Главы стран-участниц подчеркнули, что обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации. Такой путь противоречит общепризнанным международно-правовым нормам и принципам, уставу ООН.

Кроме того, беспокойство вызывает выборочность в применении норм международного права, игнорирование переговорных форматов и нежелание считаться с законными интересами суверенных государств, вмешательство в их внутренние дела, принятие односторонних санкций. Это не что иное, как «проявление двойных стандартов», «ненависти и нетерпимости» к отдельным странам.

В то же время участники встречи подчеркнули, что создание ОДКБ, «выбор в пользу объединения усилий по поддержанию мира и безопасности на евразийском пространстве выдержал испытание временем». Они «удовлетворены расширяющимся взаимодействием [стран ОДКБ] на международной арене и уровнем внешнеполитической координации по основным пунктам глобальной и региональной повесток дня».

Помимо этого, они заявили о готовности «к углублению сотрудничества с ООН, другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами».

Открывая заседание, Президент России Владимир Путин отметил, что с момента создания ОДКБ играет стабилизирующую роль на постсоветском пространстве.