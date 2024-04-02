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Путин в поздравлении Лукашенко обратил внимание на успехи Союзного государства
Президенты РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Беларуси. В частности, российский лидер обратил внимание на успехи Союзного государства, сообщает пресс-служба его белорусского коллеги.
«За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», — заметил Путин.
Так, по мнению Президента России, хорошую отдачу дает координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности. Кроме того, он убежден, что уже создана основа для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики и формирования общего социально-экономического пространства.
Путин также выразил уверенность, что последовательная реализация нового комплекса мер по продвижению интеграционных процессов, утвержденного в январе, «отвечает коренным интересам россиян и белорусов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на евразийском пространстве».
В свою очередь белорусский лидер назвал Союзное государство «уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве». По его оценке, наработанный совместный опыт позволяет России и Беларуси «оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы».
«Уверен, насыщенная двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, углубления белорусско-российских кооперационных связей, направленных <...> на рост благосостояния граждан Беларуси и России», — добавил Лукашенко.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил на высоком уровне провести День единения народов России и Беларуси.
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