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Минниханов поручил на высоком уровне провести День единения народов России и Беларуси
Мероприятия в рамках Дня единения народов России и Беларуси должны быть проведены на высоком организационном уровне. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Раис РТ поручил обеспечить проведение связанных с памятной датой мероприятий, порекомендовав организаторам обратить внимание на их содержательную составляющую.
«В учреждениях образования, культуры и молодежной политики необходимо сделать акцент на особой значимости Союзного государства в современных условиях», — уточнил Рустам Минниханов.
День единения народов России и Беларуси отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух постсоветских стран, Борис Ельцин и Александр Лукашенко, подписали договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанская телебашня включит праздничную подсветку в День единения России и Беларуси.
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