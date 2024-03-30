Минниханов поручил на высоком уровне провести День единения народов России и Беларуси

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Мероприятия в рамках Дня единения народов России и Беларуси должны быть проведены на высоком организационном уровне. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис РТ поручил обеспечить проведение связанных с памятной датой мероприятий, порекомендовав организаторам обратить внимание на их содержательную составляющую.

«В учреждениях образования, культуры и молодежной политики необходимо сделать акцент на особой значимости Союзного государства в современных условиях», — уточнил Рустам Минниханов.

День единения народов России и Беларуси отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух постсоветских стран, Борис Ельцин и Александр Лукашенко, подписали договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанская телебашня включит праздничную подсветку в День единения России и Беларуси.