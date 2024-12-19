Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин – «Татар-информу»: БРИКС – это не инструмент противодействия Западу
Объединение БРИКС не направлено на противодействие кому бы то ни было. Он нужен для реализации интересов стран-участников объединения. Такими соображениями поделился Президент России Владимир Путин на прямой линии, отвечая на вопрос «Татар-информа».
«БРИКС не является инструментом противодействия. Организация работает за интересы стран-участниц. Но развивается объединение быстро, многие государства проявляют интерес. Потому что работа выстраивается на уважении интересов друг друга, а все решения принимаются консенсусом», – ответил глава государства на вопрос агентства.
В объединении не делят страны на большие и маленькие, более или менее развитые. Они объединяются по интересам в целях развития.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»