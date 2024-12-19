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Политика 19 декабря 2024 13:54

Путин – «Татар-информу»: БРИКС – это не инструмент противодействия Западу

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Объединение БРИКС не направлено на противодействие кому бы то ни было. Он нужен для реализации интересов стран-участников объединения. Такими соображениями поделился Президент России Владимир Путин на прямой линии, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«БРИКС не является инструментом противодействия. Организация работает за интересы стран-участниц. Но развивается объединение быстро, многие государства проявляют интерес. Потому что работа выстраивается на уважении интересов друг друга, а все решения принимаются консенсусом», – ответил глава государства на вопрос агентства.

В объединении не делят страны на большие и маленькие, более или менее развитые. Они объединяются по интересам в целях развития.

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