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Песков рассказал о подготовке нескольких визитов Путина в другие страны
Сегодня ведется работа по подготовке ряда визитов и контактов на высшем уровне Президента РФ Владимира Путина. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос ТАСС о планах визита российского лидера в Китай.
«Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка, – сказал официальный представитель Кремля. – По мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать».
Ранее американское агентство Reuters писало, что Путин может посетить Китай в мае после инаугурации. В последний раз Президент РФ был с рабочей поездкой в КНР в октябре 2023 года, Председатель Китая Си Цзиньпин прилетал в нашу страну с визитом в марте 2023 года.
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