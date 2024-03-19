Песков рассказал о подготовке нескольких визитов Путина в другие страны

Сегодня ведется работа по подготовке ряда визитов и контактов на высшем уровне Президента РФ Владимира Путина. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос ТАСС о планах визита российского лидера в Китай.

«Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка, – сказал официальный представитель Кремля. – По мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать».

Ранее американское агентство Reuters писало, что Путин может посетить Китай в мае после инаугурации. В последний раз Президент РФ был с рабочей поездкой в КНР в октябре 2023 года, Председатель Китая Си Цзиньпин прилетал в нашу страну с визитом в марте 2023 года.