Путин: В каждом регионе России должна быть своя программа по продвижению брендов

В каждом регионе России должна быть своя программа по поддержке малых и средних предприятий, по поддержке и продвижению местных брендов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Я сейчас обращаюсь к руководителям регионов – нужно взять под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов. Это существенным образом разнообразит наш рынок, сделает его интересным, насыщенным и более привлекательным для потребителей», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в российских регионах есть чем гордиться, поэтому «надо это продвигать». В настоящее время на внутреннем рынке России присутствие региональных брендов выросло более чем на 30%, добавил он.

«И этот процесс нельзя останавливать, он должен иметь системный характер. И, без всякого сомнения, нужно привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные», – заключил Президент.