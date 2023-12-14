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Общество 14 декабря 2023 16:05

Путин: В каждом регионе России должна быть своя программа по продвижению брендов

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В каждом регионе России должна быть своя программа по поддержке малых и средних предприятий, по поддержке и продвижению местных брендов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Я сейчас обращаюсь к руководителям регионов – нужно взять под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов. Это существенным образом разнообразит наш рынок, сделает его интересным, насыщенным и более привлекательным для потребителей», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в российских регионах есть чем гордиться, поэтому «надо это продвигать». В настоящее время на внутреннем рынке России присутствие региональных брендов выросло более чем на 30%, добавил он.

«И этот процесс нельзя останавливать, он должен иметь системный характер. И, без всякого сомнения, нужно привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные», – заключил Президент.

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