Путин в Казани заявил о поддержке планов Венесуэлы подключиться к работе БРИКС

Фото: © Анатолий Медведь, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин на полях проходящего в столице Татарстана саммита БРИКС встретился с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Венесуэла — один из давних, надежных партнеров России в Латинской Америке и в мире в целом», — подчеркнул Владимир Путин, выразив радость от личного участия коллеги в работе саммита БРИКС.

Он также выразил уверенность, что Венесуэле близки «основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность» БРИКС, и поддержал стремление ее представителей «подключиться к работе» в рамках объединения.

«Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться. Обоюдовыгодное сотрудничество развивается по всем направлениям», — подчеркнул Путин.

«Растут и объемы двухсторонней торговли. Набраны многочисленные проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте, в сферах мирного космоса, новых технологий», — перечислил глава российского государства.

«Ну то, что они набраны <...> — это очень хорошо, но еще лучше, если они будут развиваться. Некоторые из них двигаются, что не может не радовать», — уточнил вместе с тем он.

«Очень важно наладить, конечно, взаимосвязи в финансовой, банковской областях — с опорой на расчеты в национальных валютах», — особо отметил вместе с тем Владимир Путин.