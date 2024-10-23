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Путин в Казани заявил о поддержке планов Венесуэлы подключиться к работе БРИКС
Президент России Владимир Путин на полях проходящего в столице Татарстана саммита БРИКС встретился с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
«Венесуэла — один из давних, надежных партнеров России в Латинской Америке и в мире в целом», — подчеркнул Владимир Путин, выразив радость от личного участия коллеги в работе саммита БРИКС.
Он также выразил уверенность, что Венесуэле близки «основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность» БРИКС, и поддержал стремление ее представителей «подключиться к работе» в рамках объединения.
«Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться. Обоюдовыгодное сотрудничество развивается по всем направлениям», — подчеркнул Путин.
«Растут и объемы двухсторонней торговли. Набраны многочисленные проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте, в сферах мирного космоса, новых технологий», — перечислил глава российского государства.
«Ну то, что они набраны <...> — это очень хорошо, но еще лучше, если они будут развиваться. Некоторые из них двигаются, что не может не радовать», — уточнил вместе с тем он.
«Очень важно наладить, конечно, взаимосвязи в финансовой, банковской областях — с опорой на расчеты в национальных валютах», — особо отметил вместе с тем Владимир Путин.
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