Путин: В Карабахе создаются условия для будущей мирной жизни местных жителей

В Нагорном Карабахе создаются условия для обеспечения мирной жизни местных жителей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

«Самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни. Вот что важно», — сказал Путин во время переговоров с иностранными коллегами.

Российский лидер выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся разблокировать транспортные коммуникации, что поспособствует созданию условий для возрождения Нагорного Карабаха. Он также напомнил о работе трехсторонней комиссии, организованной на уровне вице-премьеров стран.

По словам Путина, цель совместных усилий трех государств заключается в том, чтобы живущие в регионе люди могли чувствовать себя в безопасности, продолжать заниматься хозяйственной деятельностью, развивать экономику.

«Всё это, безусловно, должно самым благоприятным образом отразиться на уровне жизни граждан и их стран», — заключил он.

В Нагорном Карабахе осенью 2020 года возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Новое обострение, получившее неофициальное название Второй карабахской войны, завершилось 10 ноября 2020-го подписанием соглашения о прекращении огня. Многие пункты соглашения до сих пор не выполнены, а на линии соприкосновения регулярно возникают перестрелки.