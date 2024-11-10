Путин: В этом году 659 сотрудников МВД удостоены государственных наград

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, российский лидер заметил, что в этот день граждане страны «склоняют головы перед смелостью и самоотверженностью солдат правопорядка, которые стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны».

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что и сейчас сотрудники МВД вписывают в историю ведомства новые славные традиции. «Только в текущем году 659 сотрудников удостоены государственных наград. Среди них те, кто <...> не дрогнул и не отступил, героически погиб при выполнении служебных обязанностей», — добавил он.

По словам Президента, сегодня россияне ждут от сотрудников органов внутренних дел «большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах».

Путин также потребовал «активности и наступательности» в деле пресечения экстремизма, который «в любой форме, в любом обличье <...> угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей».

Отдельно глава государства упомянул «мужественную работу» подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Поблагодарил он сотрудников МВД и «за весомый вклад в решение задач специальной военной операции».

«Верю в ваш профессионализм, в то, что на всех вверенных участках вы и впредь будете нести службу слаженно и результативно, работать в интересах и на благо наших граждан, общества и государства. Еще раз поздравляю ветеранов, всех сотрудников органов внутренних дел, ваши семьи и близких с праздником. Здоровья вам и новых успехов!» — заключил Владимир Путин.