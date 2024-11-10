Песошин: Сотрудники МВД самоотверженно несут службу, проявляют мужество и героизм

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Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил всех сотрудников и ветеранов МВД по Республике Татарстан с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.

«Ежедневно усилия многотысячного коллектива министерства направлены на защиту прав и законных интересов граждан, пресечение и раскрытие преступлений. В будни и праздники сотрудники самоотверженно несут службу, зачастую сопряженную с риском для жизни, проявляют мужество и героизм», - сказал Песошин в своем поздравлении, опубликованном на сайте Правительства РТ.

Он добавил, что многое делается для повышения эффективности противодействия киберпреступности, коррупции, нелегальному обороту наркотиков, экстремизму. Значительное внимание уделяется, по его словам, и контролю за миграционными процессами, вопросам безопасности дорожного движения, профилактике правонарушений. Важно продолжать активную деятельность по этим и другим направлениям.

«Республика Татарстан на протяжении многих лет является местом проведения крупных международных мероприятий. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов была обеспечена безопасность важнейшего политического события для нашей страны – XVI саммита БРИКС», - напомнил Песошин.

Премьер-министр РТ также выразил глубокую признательность ветеранам органов внутренних дел.

«Они вносят весомый вклад в становление молодых сотрудников, передают им богатый опыт, оказывают всемерную поддержку семьям погибших», - добавил он.

В заключении Песошин поблагодарил всех сотрудников МВД за добросовестную работу и преданность избранному делу, а также пожелал им и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.