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Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны посетил памятник Могила Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Под торжественный марш почетного караула и оркестра он возложил большой цветочный венок к обелискам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных этого почетного звания. Видеофрагмент опубликовала пресс-служба Кремля.
После этого глава государства отправился в Музей Победы на Поклонной горе. Он осмотрел экспозицию, рассказывающую о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр России Михаил Мишустин в День памяти и скорби также возложили цветы к Вечному огню в казанском парке Победы.
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