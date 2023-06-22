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Политика 22 июня 2023 12:41

Минниханов и Мишустин возложили цветы к Вечному огню в парке Победы

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Минниханов и Мишустин возложили цветы к Вечному огню в парке Победы
фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр России Михаил Мишустин возложили цветы к Вечному огню в казанском парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Таким образом они почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, сегодня, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби – дата начала Великой Отечественной войны.

#Михаил Мишустин #Рустам Минниханов #день памяти и скорби
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