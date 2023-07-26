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Путин: В БРИКС «не дружат против кого-то»
Входящие в БРИКС страны не «дружат против кого-то», а трудятся на общий результат во всех сферах, включая финансовую. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф.
По мнению главы российского государства, Новый банк развития мог бы сыграть не последнюю роль в работе по этому направлению. «Знаем, что стоит вопрос о ликвидности банка, есть некоторые идеи. <...> Между нашими странами БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчеты увеличиваются. Мне кажется, банк тоже мог бы сыграть роль в развитии направления совместной работы», — цитирует Путина РИА Новости.
Президент РФ находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, где 27-28 июля будет проходить второй в истории саммит «Россия — Африка» и одноименный экономический форум. Ранее он уже провел переговоры с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.
Дилма Русеф была Президентом Бразилии с 2011 по 2016 год, но затем ее отстранили от должности путем импичмента. В марте 2023 года она возглавила банк стран — членов БРИКС (Новый банк развития).
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