Путин: В БРИКС «не дружат против кого-то»

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Входящие в БРИКС страны не «дружат против кого-то», а трудятся на общий результат во всех сферах, включая финансовую. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф.

По мнению главы российского государства, Новый банк развития мог бы сыграть не последнюю роль в работе по этому направлению. «Знаем, что стоит вопрос о ликвидности банка, есть некоторые идеи. <...> Между нашими странами БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчеты увеличиваются. Мне кажется, банк тоже мог бы сыграть роль в развитии направления совместной работы», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент РФ находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, где 27-28 июля будет проходить второй в истории саммит «Россия — Африка» и одноименный экономический форум. Ранее он уже провел переговоры с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Дилма Русеф была Президентом Бразилии с 2011 по 2016 год, но затем ее отстранили от должности путем импичмента. В марте 2023 года она возглавила банк стран — членов БРИКС (Новый банк развития).