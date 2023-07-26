news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 26 июля 2023 19:12

Путин: В БРИКС «не дружат против кого-то»

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Путин: В БРИКС «не дружат против кого-то»
Фото: телеканал RT

Входящие в БРИКС страны не «дружат против кого-то», а трудятся на общий результат во всех сферах, включая финансовую. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф.

По мнению главы российского государства, Новый банк развития мог бы сыграть не последнюю роль в работе по этому направлению. «Знаем, что стоит вопрос о ликвидности банка, есть некоторые идеи. <...> Между нашими странами БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчеты увеличиваются. Мне кажется, банк тоже мог бы сыграть роль в развитии направления совместной работы», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент РФ находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, где 27-28 июля будет проходить второй в истории саммит «Россия — Африка» и одноименный экономический форум. Ранее он уже провел переговоры с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Дилма Русеф была Президентом Бразилии с 2011 по 2016 год, но затем ее отстранили от должности путем импичмента. В марте 2023 года она возглавила банк стран — членов БРИКС (Новый банк развития).

#Владимир Путин #брикс #экономика
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное