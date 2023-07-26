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Политика 26 июля 2023 17:18

Путин объяснил, почему начал встречи с главами африканских стран с лидера Эфиопии

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Путин объяснил, почему начал встречи с главами африканских стран с лидера Эфиопии
Фото: kremlin.ru

Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения ровно 125 лет назад. Именно поэтому переговоры на полях саммита «Россия — Африка» начались с эфиопской делегации во главе с Премьер-министром страны Абием Ахмедом, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня хорошая возможность подробно обсудить актуальные вопросы двусторонней, международной повестки. И в самом начале хотел бы поблагодарить Вас, уважаемый господин Премьер-министр, всю Вашу команду за то, что Вы приняли наше предложение и сочли возможным приехать», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что власти РФ высоко ценят многолетние дружеские связи между Россией и Эфиопией, основанные на принципах взаимного уважения интересов друг друга.

Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. В 2019 году участие в мероприятиях первого форума, состоявшегося в Сочи, приняли 45 руководителей и глав правительств африканских государств. В этом году в Россию прибыли представители 17 стран.

#Владимир Путин #саммит #политика #африка
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