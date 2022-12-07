Путин: В боевых подразделениях находятся 77 тыс. мобилизованных

Только 77 тыс. из 300 тыс. граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, сейчас находятся непосредственно в боевых подразделениях, участвующих в СВО. Об этом Президент РФ Владимир Путин рассказал на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«У нас из 300 тыс. мобилизованных наших бойцов, наших мужчин, защитников Отечества, 150 тыс. находятся в зоне проведения операции, то есть половина в войсках, в группировке. Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только – это 77 тыс. – находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции», – приводит слова главы государства ТАСС.

Также Президент России заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет.