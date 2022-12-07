Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет

Около 150 тыс. россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, не входят в боевые подразделения, участвующие в спецоперации на Украине. Об этом Президент РФ Владимир Путин рассказал на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Половина из всех мобилизованных – они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны РФ, где проходят дополнительную подготовку. Если можно сказать, это так называемый боевой резерв – половина из всех мобилизованных, 150 тыс. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. И необходимости для государства, для Министерства обороны в этом нет никакого», – заявил глава государства.