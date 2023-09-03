Путин в беседе со школьниками назвал генетику оружием разрушительной силы

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Такая наука, как генетика, потенциально представляет собой оружие разрушительной силы, уверен Президент РФ Владимир Путин.

Своим пониманием потенциальных опасностей научного прогресса в этой области глава государства поделился с учащимися во время «Разговора о важном» с детьми 1 сентября. Кадры со встречи показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это очень важно, и очень опасно, говорят специалисты. Говорят, что те, кто будут обладать или выйдут на первые позиции в этой области, <…> будут обладать оружием страшной разрушительной силы», — заметил Путин в разговоре с одним из школьников, который согласился с ним.

При этом Президент добавил, что позитивные начала, заложенные в генетике, не должны превратиться в угрозу для человечества. «Да, это точно. И у нас так и будет!» — заключил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин на встрече с учениками школ рассказал о своей уверенности в создании на территории Татарстана коптер-парков.