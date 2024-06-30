Путин на саммите ШОС в Астане проведет ряд встреч с лидерами других стран

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит саммит ШОС, где проведет ряд встреч с лидерами других стран. Об этом говорится в видео, которое опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Одновременно с Путиным в столицу Казахстана, на саммит ШОС, собираются и лидеры многих других стран. Президент пару недель назад говорил о том, что планирует поговорить с [Президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом. Также, если внимательно изучить заявления Путина в последние недели, станет ясно, что в Астане возможна и встреча с [Председателем КНР] Си Цзиньпином. И хотя они виделись совсем недавно – тем для обсуждения масса», – сказано в выпуске.

Отмечается, что в Москве продолжится «вереница рабочих встреч», однако подробности в видео не анонсируются.

Напомним, Владимир Путин после переизбрания его на пост главы государства в мае совершил три заграничных поездки: помимо Китая, он побывал с государственными визитами в Беларуси и Узбекистане.