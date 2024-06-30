Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин на саммите ШОС в Астане проведет ряд встреч с лидерами других стран
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит саммит ШОС, где проведет ряд встреч с лидерами других стран. Об этом говорится в видео, которое опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
«Одновременно с Путиным в столицу Казахстана, на саммит ШОС, собираются и лидеры многих других стран. Президент пару недель назад говорил о том, что планирует поговорить с [Президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом. Также, если внимательно изучить заявления Путина в последние недели, станет ясно, что в Астане возможна и встреча с [Председателем КНР] Си Цзиньпином. И хотя они виделись совсем недавно – тем для обсуждения масса», – сказано в выпуске.
Отмечается, что в Москве продолжится «вереница рабочих встреч», однако подробности в видео не анонсируются.
Напомним, Владимир Путин после переизбрания его на пост главы государства в мае совершил три заграничных поездки: помимо Китая, он побывал с государственными визитами в Беларуси и Узбекистане.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»