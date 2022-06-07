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Ру Тат
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Общество
7 июня 2022  15:32

Путин: В апреле уровень безработицы в России стал минимальным за всю историю

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В России удалось предотвратить рост безработицы. В мае количество официально зарегистрированных нетрудоустроенных граждан уменьшилось, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам. 

Он также напомнил, что в апреле уровень безработицы в России составил всего четыре процента, что стало минимальным значением в истории. 

«В сегодняшних условиях это очень серьёзное достижение, однако прошу и дальше держать ситуацию под контролем, учитывая, что риски на рынке труда всё ещё, конечно, сохраняются», — подчеркнул российский лидер.

#Владимир Путин #безработица #инфляция в России
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