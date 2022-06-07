Путин: В апреле уровень безработицы в России стал минимальным за всю историю

В России удалось предотвратить рост безработицы. В мае количество официально зарегистрированных нетрудоустроенных граждан уменьшилось, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он также напомнил, что в апреле уровень безработицы в России составил всего четыре процента, что стало минимальным значением в истории.

«В сегодняшних условиях это очень серьёзное достижение, однако прошу и дальше держать ситуацию под контролем, учитывая, что риски на рынке труда всё ещё, конечно, сохраняются», — подчеркнул российский лидер.