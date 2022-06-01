В апреле безработица в России обновила исторический минимум

В апреле уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума в 4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Ранее исторический минимум по безработице составлял 4,1% — такой показатель фиксировался в феврале и марте 2022 года. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле составила 74,9 млн человек.

Согласно сведениям Роструда, к концу апреля в органах службы занятости населения были зарегистрированы 0,8 млн граждан, не занятых трудовой деятельностью. 0,7 млн человек имели статус безработного, в том числе 0,5 млн получали пособие по безработице. По сравнению с мартом количество не занятых трудовой деятельностью выросла с 838 тыс. до 847 тыс., передает РИА Новости.