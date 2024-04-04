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Путин: В 2027 году вся Россия должна перейти на новую систему оплаты труда бюджетников
В 2027-м по всей России распространится новая, отраслевая система оплаты труда бюджетников. Причем такую практику вскоре запустят в пилотном режиме сразу в нескольких регионах. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин.
«Сначала проведем пилотные проекты в субъектах Федерации, а в начале 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы предстоит перейти в масштабах всей страны», - цитирует главу государства ТАСС.
Российский лидер отметил, что для страны крайне важно увеличить уровень доходов среди квалифицированных и нужных стране специалистов. Помимо этого, одна из задач государства - устранить разрывы в оплате труда в разных регионах, резюмировал Путин.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщал, что средняя зарплата в России – 73 тыс. рублей с копейками. Так он ответил на заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова о том, что на зарплату в 20 тыс. рублей прожить невозможно.
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