Путин: В 2027 году вся Россия должна перейти на новую систему оплаты труда бюджетников

В 2027-м по всей России распространится новая, отраслевая система оплаты труда бюджетников. Причем такую практику вскоре запустят в пилотном режиме сразу в нескольких регионах. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин.

«Сначала проведем пилотные проекты в субъектах Федерации, а в начале 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы предстоит перейти в масштабах всей страны», - цитирует главу государства ТАСС.

Российский лидер отметил, что для страны крайне важно увеличить уровень доходов среди квалифицированных и нужных стране специалистов. Помимо этого, одна из задач государства - устранить разрывы в оплате труда в разных регионах, резюмировал Путин.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщал, что средняя зарплата в России – 73 тыс. рублей с копейками. Так он ответил на заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова о том, что на зарплату в 20 тыс. рублей прожить невозможно.