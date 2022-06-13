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Ру Тат
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Официальная хроника
13 июня 2022  10:50

Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества

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Президент РФ Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую с поста заместителя главы Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — сказано в указе.

Поклонская прокомментировала это событие, пояснив в своем Telegram-канале, что ее отставка вызвана переходом на другую работу.

Поклонская была назначена заместителем главы Россотрудничества в феврале. До этого она отказалась от должности посла России в Кабо-Верде, сославшись на личные обстоятельства, о чем сообщал «Татар-информ».

#наталья поклонская #Владимир Путин
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