Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества

Президент РФ Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую с поста заместителя главы Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — сказано в указе.

Поклонская прокомментировала это событие, пояснив в своем Telegram-канале, что ее отставка вызвана переходом на другую работу.

Поклонская была назначена заместителем главы Россотрудничества в феврале. До этого она отказалась от должности посла России в Кабо-Верде, сославшись на личные обстоятельства, о чем сообщал «Татар-информ».