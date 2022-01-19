Поклонская отменила вступление в должность посла в Кабо-Верде по личным обстоятельствам

Назначенная послом России в Кабо-Верде Наталья Поклонская не будет вступать в новую должность. Ее планы изменились по личным обстоятельствам, сообщает ТАСС.

«Изменились личные обстоятельства. <...> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — сказала Поклонская, отвечая на вопрос об отъезде в Кабо-Верде.

В МИД РФ изданию подтвердили отказ Поклонской от должности. «Ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», 13 октября 2021 года Поклонская назначена послом РФ в Республике Кабо-Верде указом Президента России Владимира Путина. Ранее она была заместителем председателя Комитета по международным делам Государственной Думы VII созыва. С марте 2014 по октябрь 2016 года Поклонская занимала должность прокурора Крыма.

