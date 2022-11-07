Путин увеличил штат прокуратуры почти на 3 тысячи сотрудников

Штатная численность органов российской прокураты вновь увеличивается, на этот раз – на 2788 человек. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Таким образом, общий штат органов военной прокуратуры теперь будет составлять 3583 человека, из них военнослужащих — 2418, гражданского персонала — 1165 человек.

В документе отмечается, что для увеличения штатной численности правительство России должно выделить Генеральной прокуратуре дополнительные бюджетные ассигнования из федерального бюджета.

Напомним, 3 октября Путин подписал указ, согласно которому численность штата сотрудников органов прокуратуры с 51,2 до 51,4 единиц. Теперь общая численность работников будет составлять 54,2 тысячи человек.