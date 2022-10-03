Путин увеличил штатную численность прокуратуры

Президент России Владимир Путин увеличил численность штата сотрудников органов прокуратуры с 51 263 до 51 410 единиц. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Установить штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации в количестве 51 410 единиц, в том числе органов военной прокуратуры – в количестве 3 201 единицы, из них военнослужащих – в количестве 2 162 человек, гражданского персонала – 1 039 человек», – говорится в документе.

Таким образом, количество военных прокуроров выросло на 91. Ранее в органах военной прокуратуры трудились 3 110 человек, из которых военнослужащими были 2 071. Численность гражданского персонала осталась прежней (1 039).

Правительству России поручено выделить прокуратуре средства, необходимые для расширения штата, из федерального бюджета.