Путин увеличил численность российской армии на 170 тыс. военнослужащих

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличена с 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих, до 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военнослужащих. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего указа», — отмечается в документе.

Таким образом, в Вооруженных силах должно стать почти на 170 тыс. военнослужащих больше. До этого штатная численность российских ВС увеличивалась через полгода после начала специальной военной операции на Украине (СВО), 25 августа прошлого, 2022 года.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ заявили, что увеличение численности военнослужащих будет происходить «поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту».

«В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — утверждают в военном ведомстве.

Необходимость увеличения штата ВС в Минобороны обосновали ростом угроз для страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО, упомянув в том числе и модернизацию тактических ядерных боеприпасов США.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева за год на военную службу принято более 452 тыс. контрактников.