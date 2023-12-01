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Происшествия 1 декабря 2023 19:10

Медведев сообщил, что за год на военную службу в ВС РФ приняли более 452 тыс. человек

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что на службу по контракту в ВС РФ активно поступают жители Севастополя, Москвы и Чечни, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул системный подход руководства нескольких субъектов РФ к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск.

Медведев привел статистику Министерства обороны, согласно которой по стране с 1 января 2023 года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек.

Он отметил, что в Москве изначально было подготовлено много сервисов, которые стали модельными для работы на других территориях.

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#служба по контракту
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