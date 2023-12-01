Медведев сообщил, что за год на военную службу в ВС РФ приняли более 452 тыс. человек

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что на службу по контракту в ВС РФ активно поступают жители Севастополя, Москвы и Чечни, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул системный подход руководства нескольких субъектов РФ к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск.

Медведев привел статистику Министерства обороны, согласно которой по стране с 1 января 2023 года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек.

Он отметил, что в Москве изначально было подготовлено много сервисов, которые стали модельными для работы на других территориях.