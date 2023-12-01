Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медведев сообщил, что за год на военную службу в ВС РФ приняли более 452 тыс. человек
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что на службу по контракту в ВС РФ активно поступают жители Севастополя, Москвы и Чечни, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул системный подход руководства нескольких субъектов РФ к доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск.
Медведев привел статистику Министерства обороны, согласно которой по стране с 1 января 2023 года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек.
Он отметил, что в Москве изначально было подготовлено много сервисов, которые стали модельными для работы на других территориях.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников