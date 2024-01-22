Путин утвердил положение о федеральном кадровом резерве на госслужбе

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утверждается положение о федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Федеральный кадровый резерв предназначен для тех, кто способен замещать вакансии руководителей из числа высших должностей государственной гражданской службы. Назначать и увольнять таких чиновников вправе только Президент и Правительство страны.

В федеральный кадровый резерв не включаются лица, состоящие в федеральных кадровых резервах федеральных государственных органов. Предельная численность федерального кадрового резерва не устанавливается.

Руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций рекомендовано использовать систему федерального кадрового резерва для назначения управленцев. Для желающих получить руководящую должность пребывание в резерве станет обязательным.

С 1 января 2025 года профессиональным развитием участников федерального кадрового резерва будет заниматься РАНХиГС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что кандидатам в федеральный кадровый резерв придется отчитываться о доходах.