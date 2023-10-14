Кандидатам в федеральный кадровый резерв придется отчитываться о доходах

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, который предусматривает обязанность претендентов на включение в федеральный кадровый резерв предоставлять сведения о доходах и имуществе. Документ размещен в электронной базе нижней палаты Федерального Собрания.

Законопроектом предлагается внести изменения в федеральные законы «О государственной гражданской службе» и «О противодействии коррупции».

В частности, как следует из пояснительной записки, планируется установить «для гражданских служащих и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, обязанности по представлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи».

Помимо этого, будет предусмотрено «введение и регулирование отдельных вопросов проверки достоверности и полноты указанных сведений».

Сейчас в федеральный кадровый резерв входят почти 1 тыс. человек, перечень опубликован на портале госслужбы. Включенные в него разделены на три категории: высший (руководящий состав органов власти или государственных организаций), базовый (руководители среднего звена) и перспективный (госслужащие и сотрудники госорганизаций в возрасте до 35 лет).

Существуют также кадровые резервы органов федеральной власти (их общая численность достигает 52,3 тыс. человек) и регионов (примерно 9,5 тыс. человек).