Путин уточнил порядок прохождения весогабаритного контроля

Водителей обязали проходить весовой и габаритный контроль транспортных средств по требованию должностного лица. Соответствующий федеральный закон, вносящий поправки в статью 31 закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», подписал Президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Государственная Дума приняла его 21 ноября, а Совет Федерации одобрил 27 ноября.

Теперь контролируемые лица, в отношении транспортных средств которых в рамках федерального госконтроля (надзора) осуществляется рейд, обязаны по требованию проводящего рейд должностного лица обеспечить прохождение весового и габаритного контроля их транспортных средств.

Новелла вступит в силу с 1 сентября следующего, 2025 года. Авторы инициативы называли причиной ее разработки необходимость исключить случаи отказа собственников и водителей машин от прохождения весогабаритного контроля по требованию сотрудников Ространснадзора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане грузовики с перегрузом ищут с помощью нейросетей.