Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин уточнил порядок прохождения весогабаритного контроля
Водителей обязали проходить весовой и габаритный контроль транспортных средств по требованию должностного лица. Соответствующий федеральный закон, вносящий поправки в статью 31 закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», подписал Президент РФ Владимир Путин.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Государственная Дума приняла его 21 ноября, а Совет Федерации одобрил 27 ноября.
Теперь контролируемые лица, в отношении транспортных средств которых в рамках федерального госконтроля (надзора) осуществляется рейд, обязаны по требованию проводящего рейд должностного лица обеспечить прохождение весового и габаритного контроля их транспортных средств.
Новелла вступит в силу с 1 сентября следующего, 2025 года. Авторы инициативы называли причиной ее разработки необходимость исключить случаи отказа собственников и водителей машин от прохождения весогабаритного контроля по требованию сотрудников Ространснадзора.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане грузовики с перегрузом ищут с помощью нейросетей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»