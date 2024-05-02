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Более 70 грузовиков со скрытыми номерами для обхода весового контроля выявили в РТ
В Татарстане, чтобы обеспечить сохранность региональных дорог, были построены 13 автоматических пунктов весового и габаритного контроля, сообщили в государственном бюджетном учреждении «Безопасность дорожного движения».
Эти пункты фиксируют показатели, превышающие нормативы разрешенной нагрузки на ось транспортного средства.
За это нарушение предусмотрен серьезный штраф и недобросовестные грузоперевозчики, чтобы избежать ответственности, объезжают пункты по муниципальным дорогам, где максимально допустимая нагрузка составляет всего 4 тонны. В результате такие дороги быстро приходят в негодность.
Водители большегрузов прибегают и к другим способам, чтобы уйти от ответственности. Например, снижают скорость движения до минимальной, а также скрывают или снимают государственные регистрационные знаки.
В итоге с начала года в РТ было зафиксировано 74 факта управления тяжеловесным транспортом с закрытыми или снятыми номерами. В 26 случаях личности водителей были установлены, их оштрафовали, еще 48 дел находятся в производстве.
За данные виды нарушений предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трёх месяцев.
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