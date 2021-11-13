Путин усомнился, что искусственный интеллект может обрести душу

Представить, чтобы искусственный интеллект (ИИ) научился сопереживать и обрел душу, трудно. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин, согласившись с наличием перспектив у соответствующих технологий, передает ТАСС.

На международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 Президенту РФ показали мультфильм-сказку, и сюжет, и картинка, и саундтрек которого были созданы нейросетями. Путин констатировал, что «всё это вместе собрать — это, конечно, впечатляет».

«Трудно себе представить, чтобы искусственный интеллект начал сопереживать, имел душу, что называется», — подчеркнул Президент. Вместе с тем он заметил, что подобные опыты могут стать «предтечами» того, в чем многие, включая его самого, сомневаются.

В целом, по мнению Владимира Путина, «это очень интересно и очень перспективно». И добавил: «Красиво, по сути».