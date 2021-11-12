Школьники представят Путину свои победные работы в конкурсе по искусственному интеллекту

12 ноября Президенту РФ Владимиру Путину покажут презентации победителей конкурса среди школьников в области искусственного интеллекта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

После онлайн-выступления на саммите АТЭС президент планирует отправиться из Кремля в Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. С 10 по 12 ноября там проходит пленарное заседание конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», приуроченное к 180-летию Сбербанка.

«Тут [запланировано] объемное выступление главы государства. [Глава Сбера Герман] Греф будет сопровождать его, будет презентация командами-победителями детского конкурса по искусственному интеллекту для школьников, будет презентация лучших решений», — сказал Песков.

По его словам в ходе мероприятия участники смогут задать главе государства свои вопросы и получить от него комментарии по различным темам.