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Наука и образование
12 ноября 2021  15:22

Школьники представят Путину свои победные работы в конкурсе по искусственному интеллекту

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12 ноября Президенту РФ Владимиру Путину покажут презентации победителей конкурса среди школьников в области искусственного интеллекта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

После онлайн-выступления на саммите АТЭС президент планирует отправиться из Кремля в Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. С 10 по 12 ноября там проходит пленарное заседание конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», приуроченное к 180-летию Сбербанка. 

«Тут [запланировано] объемное выступление главы государства. [Глава Сбера Герман] Греф будет сопровождать его, будет презентация командами-победителями детского конкурса по искусственному интеллекту для школьников, будет презентация лучших решений», — сказал Песков.

По его словам в ходе мероприятия участники смогут задать главе государства свои вопросы и получить от него комментарии по различным темам.

 

#москва #путин владимир #песков дмитрий #искусственный интеллект #научная конференция
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